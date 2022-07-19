İngiltere tarihinin en sıcak gününe hazırlanıyor: Hava sıcaklığı 42 dereceye çıkabilir

İngiltere'de bugün hava sıcaklığının rekor kırması bekleniyor. Hava sıcaklığı gün içinde 42 dereceye çıkabilir.

Dün Suffolk bölgesindeki Santon Downham 38.1 dereceyle ülkede en sıcak yer olarak ölçülürken, birçok bölgede hava sıcaklığı 37 dereceyi aştı.

Galler'de hava sıcaklığı 37.1 dereceyle rekor kırdı.

Sıcak hava dalgası başkent Londra'dan kuzeyde York ve Manchester'a dek tüm İngiltere'de hissedilecek.

İngiltere'de daha önce tarihin en yüksek hava sıcaklığı 2019 yılında Cambridge kentinde kaydedilmişti. O dönemde sıcaklık 38,7 dereceyi görmüştü.

Sıcaklık nedeniyle ölümler üçe katlanabilir

İngiltere'de sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi, gece sıcaklıklarının dahi 25 derece civarında seyretmesi ve Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda düşüşün başlaması bekleniyor.

Meteoroloji Müdürlüğü, tarihinde ilk kez aşırı sıcaklıklara dair kırmızı alarm seviyesine geçildiğini duyurdu.

Kırmızı alarm seviyesi "vatandaşların ve altyapının üzerinde geniş etkiler görülmesinin beklendiği ve günlük rutinler ile çalışma koşullarında önemli değişikliklerin gerekeceği" anlamına geliyor.

Bugün İngiltere'de okulların erken kapanabilir, bazı okullar hiç açılmayabilir.

Ulusal Demiryolları Şebekesi de vatandaşlara sadece gerekli olduğu durumlarda seyahat etmeleri çağrısı yaptı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün alarm seviyesi duyurusunun yanı sıra, İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu da dördüncü seviyede alarma geçildiğini belirtti. Bu, "ulusal olağanüstü hal durumu" olarak nitelendiriliyor.

Sağlık Bakanı Steve Barclay, sıcak hava dalgası nedeniyle ambülans kapasitelerinin arttırıldığını açıkladı. Telefon yardım hatlarına da destek verileceği belirtildi.

İngiltere'de Cumartesi gecesi 16 yaşındaki bir genç Salford Rıhtımı'nda denize girmesinin ardından hayatını kaybetmişti. West Yorkshire'da da bir rezervuara giren bir kişiden halen haber alınamıyor.