İngiltere tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi

İngiltere’de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi.
İngiltere’de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı.
İngiltere’de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi.
İngiltere’de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı.
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