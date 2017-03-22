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İngiltere Türkiye dahil 6 ülkeden uçuşlarda kabin içinde elektronik cihazları yasakladı

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İngiltere Türkiye dahil 6 ülkeden uçuşlarda kabin içinde elektronik cihazları yasakladı
İngiltere'de Başbakanlık, 6 ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ve normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıkladı. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Yasak kapsamındaki diğer ülkeler ise Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada; uzunluğu 16, genişliği 9,3 ve derinliği de 1,5 santimetreden fazla olan her türlü elektronik cihazın yasak kapsamında olduğunu ve kabin içine alınmayacağı belirtildi. Bu cihazların uçağın bagajına verilen bavul veya çantalara konulması gerekiyor.

Başbakanlık Sözcüsü, hükümetin bu önlemleri "gerekli ve uygun" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Sözcü ayrıca, Başbakan Theresa May'in bu konuyla ilgili bir dizi toplantıya başkanlık ettiğini ve nihai kararın sivil havacılık güvenliğiyle ilgili bu sabah yapılan toplantıda alındığını da sözlerine ekledi.

Sözcü, "Hava güvenliği sistemimizde yaptığımız değişiklik kararları hafife alınmamalıdır. Seyahat eden kişilerin güvenliğini sağlamak için harekete geçmekten çekinmeyiz ve bu yeni önlemlerin yol açabileceği sıkıntıları en az düzeye indirmek için uluslararası ortaklarımızla yakın işbirliği yapıyoruz" dedi.

İngiltere'nin koyduğu yasak kapsamındaki İngiliz havayolu şirketleri şunlar:

  • British Airways
  • EasyJet
  • Jet2.com
  • Monarch
  • Thomas Cook
  • Thomson

İngiltere'nin koyduğu yasak kapsamındaki diğer ülke havayolu şirketleri şunlar:

  • Türk Hava Yolları
  • Pegasus
  • Atlas-Global
  • Middle East Airlines
  • Egyptair
  • Royal Jordanian
  • Tunis Air
  • Saudia

ABD'de yasak 8 ülkeyi kapsıyor

Nüfusunun çoğu Müslüman olan 8 ülkenin toplam 10 havaalanından ABD'ye yapılan direkt seferlerde kabin içine cep telefonundan büyük elektronik cihazların taşınması geçici olarak yasaklanmışyı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın getirdiği yasak kapsamında, Türk Hava Yolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı çıkışlı ABD seferleri de yer alıyor. ABD'li yetkililer bir dizi cihazın içine patlayıcı madde saklanabileceği uyarısı yapıyor.

ABD'nin yasakladığı cihazlar:

  • Dizüstü bilgisayarlar
  • Tablet bilgisayarlar
  • Elektronik kitaplar
  • Fotoğraf makineleri
  • Taşınabilir DVD oynatıcılar
  • Oyun konsolları
  • Taşınabilir yazıcılar

BBC muhabiri Daniel Sandford, İngiltere'nin kararının "çok açık bir şekilde ABD ile koordineli bir şekilde hareket etme çabası olduğunu" ifade etti.

Sandford ayrıca, geçen yıl içerisinde Somali'de bir uçakta meydana gelen patlamanın bir dizüstü bilgisayarın içine yerleştirilen bombadan kaynaklandığını ve alınan önlemlerin de benzer bir olayın önlenmesini amaçladığını belirtti.

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