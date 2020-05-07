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İngiltere: Türkiye'den alınan 400 bin koruyucu önlük standartlara uymuyor, kullanılabilecek durumda değil

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İngiltere: Türkiye'den alınan 400 bin koruyucu önlük standartlara uymuyor, kullanılabilecek durumda değil
İngiltere: Türkiye'den alınan 400 bin koruyucu önlük standartlara uymuyor, kullanılabilecek durumda değil

İngiltere hükümeti, Nisan ayında Türkiye'den alınan 400 bin adet koruyucu önlüğün güvenlik standartlarına uygun olmadığını ve bu nedenle önlüklerin kullanılamayacağını teyit etti.

İngiltere, ülkedeki Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu kişisel koruyucu ekipmanı temin etmek için Nisan ayında Türkiye'den de toplam 84 tonluk bir ekipman alımı gerçekleştirmişti.

Ancak İngiliz Daily Telegraph gazetesinde çıkan bir haberde, Türkiye'den getirilen önlüklerin İngiltere'deki standartları karşılamadığı, söz konusu önlüklerin bir depoda bekletildiği belirtildi.

İngiltere hükümeti de önlüklerin kalite kontrol kriterlerini karşılayamadığını teyit etti.

Hükümetin önlükler için ödenen ücretin iadesini talep edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

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İngiltere'de kişisel koruyucu ekipman açığı

Koronavirüs salgınının İngiltere'de yayılmaya başlamasından bu yana ülkedeki sağlık çalışanları, kendilerine yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman verilmediğini söylüyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı ise maske, koruyucu önlük, siperlik, eldiven gibi ekipmanların hem ülke içinde üretiminin artırıldığını hem de yurtdışı alım seçeneklerinin değerlendirildiğini vurguluyor.

Kişisel koruyucu ekipman, koronavirüse yakalanmış hastaları tedavi eden sağlık çalışanları için hayati önemde. Bu ekipmanlar olmadan sağlık çalışanları da virüse yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamada, koruyucu ekipman sıkıntısının sadece İngiltere'de yaşanmadığı, dünya genelinde ülkelerin bu ekipmanları elde etmek için uğraştığını ifade edildi ve "Ulusal Sağlık Hizmetleri için hem ülke içinden hem de ülke dışından kişisel koruyucu ekipman temin edebilmek adına gece gündüz çalışıyoruz. Alınan tüm ekipmanlar kalite kontrolünden geçiriliyor. Eğer standartlara uygun değilse, ekipmanın dağıtımını yapmıyoruz" denildi.

İngiltere sağlık sisteminde yaklaşık 1,6 milyon kişi çalışıyor. Bu çalışanların işlerini yapabilmeleri için farklı türlerde kişisel koruyucu ekipmana ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Koruyucu önlükler ise İngiltere'de yaşanan ekipman sıkıntısının başında geliyor. Nisan ayı ortalarında çok sayıda sağlık kuruluşunun yeterli sayıda önlük stoku olmadığı vurgulanmıştı.

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