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İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı

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12 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede olan Türkiye, 3 haftada bir yapılan güncellemelerde daha önce bir kez daha kırmızı listede tutulmuştu.
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı

İngiltere'de hükümet koronavirüs kısıtlamaları kapsamında belirlediği uluslararası seyahat koridorlarını bugün güncellendi.

Hükümet 6 ülkenin daha kırmızı listeye eklendiğini belirterek, söz konusu ülkelerin Dominik Cumhuriyeti, Eritre, Haiti, Kuveyt, Moğolistan, Tunus ve Uganda olduğunu açıkladı.

12 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede olan Türkiye, 3 haftada bir yapılan güncellemelerde daha önce bir kez daha kırmızı listede tutulmuştu.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

 

Bu otel konaklamasının 1750 sterlinlik (yaklaşık 21 bin 250 liralık) masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor.

İngiltere; Malta ve Barbados da dahil olmak üzere çoğu ada ülkesi toplam 16 ülkeyi daha yeşil listeye aldı. İsrail ise yeşil listeye eklenmek için inceleniyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, söz konusu ülkelerde 30 Haziran yerel saatle 04:00'den itibaren kırmızı liste kurallarının geçerli olacağını belirtti.

Shapps ayrıca yazın ilerleyen dönemlerinde hükümetin, iki Covid-19 aşısı vurulmuş kişiler için, sarı listede yer alan ülkelerden gelmesi durumunda karantina mecburiyetini kaldırmayı amaçladığını söyledi.

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