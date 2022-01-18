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İngiltere, Ukrayna’ya tanksavar silahları gönderdiğini açıkladı

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İngiltere, Ukrayna’nın olası bir Rus işgaline karşı kendisini savunmasına yardımcı olmak için tanksavar silahları sağlamaya başladığını söyledi.
İngiltere, Ukrayna’ya tanksavar silahları gönderdiğini açıkladı

İngiltere, Ukrayna’nın olası bir Rus işgaline karşı kendisini savunmasına yardımcı olmak için tanksavar silahları sağlamaya başladığını söyledi.

UKRAYNA BATIDAN SİLAH İSTİYOR

Batılı ülkeler, Rusya’nın 2014’te işgal ettiği Ukrayna’ya yeni bir saldırı için bahane hazırlamasından korktuklarını söylüyor. Ukrayna sınırına asker yığan Rusya herhangi bir saldırı planını kabul etmese de Batı, Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğini yasaklamak da dahil olmak üzere bir dizi talep üzerinde anlaşmaya varmadığı takdirde belirsiz bir askeri harekata geçebileceğini söyledi. Geçen haftaki görüşmeler hiçbir gelişme olmadan sona erdi. Kiev, Batılı ülkelerden kendisini koruması için silah istedi.

HAFİF ZIRHLI SİLAHLAR

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace parlamentoya verdiği demeçte, “Ukrayna’ya hafif zırhlı savunma silah sistemleri tedarik etme kararı aldık” diyerek, ilk sistemlerin teslim edildiğini ve az sayıda İngiliz personelinin kısa bir süre için eğitim de vereceğini söyledi.

Wallace gönderilen silahların sayısını veya türünü belirtmedi, ancak “Bunlar stratejik silahlar değiller ve Rusya’ya tehdit oluşturmuyorlar. Meşru müdafaa için kullanacaklar. Bunlar kısa menzilli ama yine de insanları duraklatıp ne yaptıklarını düşündürür ve tanklar Ukrayna’ya girerse, onu işgal ederse, savunma mekanizmasının bir parçası olur” dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov Wallace’ın açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Reznikov  “Ukrayna, İngiltere’nin hafif, zırhlı ve savunma amaçlı silah sistemlerine sahip yeni bir güvenlik paketi sağlama kararını çok takdir ediyor!” dedi. (Reuters)

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