İngiltere, Ukrayna’ya uzun menzilli füze gönderecek

ABD’nin Rus işgali altındaki Ukrayna'ya gelişmiş füze gönderme kararı tartışma yaratırken, Rusya’yı kızdıracak benzer bir hamle de İngiltere’den geldi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna’ya uzun menzilli füze göndereceklerini açıkladı. “Rusya’nın taktikleri değiştikçe biz de Ukrayna’ya olan desteğimizi çeşitlendirmeliyiz” diye konuşan Wallace, M270 füze sisteminin Ukrayna’nın Rus ordusuna karşı savunulmasında etkili olacağını belirtti.

İngiliz yayın kurumu BBC’nin haberine göre, Ukrayna’ya ilk etapta üç füze sistemi gönderilmesi planlanıyor.

İngiltere’nin kararı, ABD’nin geçen hafta Ukrayna’ya gelişmiş füze sistemi göndereceğini açıklamasının ardından geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Rus topraklarına saldırı düzenlenmemesi koşuluyla Ukrayna’ya orta menzilli HIMARS roketleri gönderilmesini onaylamış, Rusya ise karara tepki göstermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımına devam etmesi halinde Ukrayna’da daha fazla yeri hedef alacaklarını söylemişti.