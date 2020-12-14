İngiltere ve AB'den müzakerelere devam kararı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptıkları görüşmede, ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin sürdürülmesi kararı aldı.

Kararın ardından açıklama yapan AB'nin Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'yle ticaret anlaşmasına varmanın hâlâ mümkün olduğunu düşündüklerini söyledi.

Gazetecilere konuşan Barnier, "Bu anlaşmaya her türlü şansı vereceğiz. İyi ve dengeli bir anlaşma hâlâ mümkün" diye konuştu.

Barnier, "Anlaşmaya ilişkin iki koşul henüz yerine getirilmedi: Özgür ve adil rekabet ve pazarlara ve sulara karşılıklı erişim teminatı veren bir mutabakat koşulları. Bu konularda İngiltere'yle gerekli olan dengeyi bulamadık. Çalışmalara devam ediyoruz" diye ekledi.

Öte yandan, İngiltere Kalkınma Bakanı Alok Sharma, Brexit görüşmelerinde görüş ayrılıklarının hâlâ var olduğunu ancak başbakan Boris Johnson'ın masadan çekilmek istemediğini söyledi.

Sky News'a konuşan Sharma, "Belli konularda görüş ayrılıkları olsa da, İngiltere'de insanlar ve şirketler daha fazla yol almamızı istiyor, biz de bunu yapıyoruz" dedi.

Reuters'a konuşan bir İngiliz diplomatsa, taraflar arasında süren ticaret görüşmelerinde sınırlı bir ilerleme sağlandığını, devlet desteği ve balıkçılık alanlarında anlaşmazlıkların sürdüğünü aktardı.