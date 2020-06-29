İngiltere ve Avrupa Birliği anlaşma konusunda iyimser

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği ile bağlarını koparmasına altı ay kala ve müzakerecilerin bu ilişkinin devamını şekillendirmek üzere görüşmelerini sürdürüyor. Şu ana dek kayda değer bir yol alınamamış olması ile birlikte yetkililer iki tarafın gelecekteki ilişkisini şekillendirecek sekiz haftalık yoğun görüşmeler için vites yükseltiyor.

Birleşik Krallık'ın Başmüzakerecisi David Forst ve Avrupa Birliği Başmüzakereci Yardımcısı Clara Martinez Alberola Pazartesi günü Mart ayından bu yana ilk kez Brüksel'de birebir görüşme gerçekleştirecekler.

2016 yılında İngiltere'de birlikte ayrılma kararının alınamasının ardından geçen üç senede ilişkilerin nasıl şekillendirileceği konusunda çok fazla uzlaşı sağlanamadı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yıl sonu olarak belirlenen son tarihin birlikten ayrılma kararı sürecinde yaşandığı gibi uzatılmayacağını bildirdi.

İki tarafın sürdürdüğü bu müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor.

Eğer anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.