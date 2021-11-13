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İngiltere ve Fransa arasında göçmen krizi sürüyor

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Fransa'dan İngiltere'ye bir günde bini akın göçmen geçti.
İngiltere ve Fransa arasında göçmen krizi sürüyor

Fransa'dan İngiltere'ye bir günde bini akın göçmen geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u göçmen krizine karşı acilen harekete geçmeye çağırdı.

Fransa'dan deniz yoluyla İngiltere'ye geçen göçmen sayısı bir günde bin 185'e ulaşınca İngiltere Fransa'yı uyardı.

İngiltere'ye geçtikten sonra göçmenleri geri döndürmenin mümkün olmadığını belirten İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u göçmen krizi için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Fransız yetkililer, Kanal'daki 13 göçmenden yalnızca birini durduruyor.

Başbakan Boris Johnson cuma günü göçmen geçişi rekor seviyeye ulaşınca, Fransa'yı daha sert önlemler almadan göçmen kriziyle mücadele etmenin imkansız olduğu konusunda uyardı.

Başbakan Johnson, "Fransa'dan geliyorlar. Sonunda, Fransızlar bu geçişleri kontrol etmeyecek veya edemeyecekse, onları denizde geri döndürmemiz çok zor. Bunu insani ve güvenli bir şekilde yapmak istiyoruz ama bu çok zor" dedi.

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