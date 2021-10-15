İngiltere ve Galler'de 43 bin kişiye yanlış corona testi

İngiltere ve Galler'de laboratuvardaki hata nedeniyle 43 bin kişiye, Covid-19 testlerinin negatif çıktığı söylendi. Söz konusu kişilere karantinadan çıkmalarının söylenmesiyle virüs birçok kişiye bulaşmış olabilir.

İngiltere ve Galler'deki yaklaşık 43 bin kişiye, özel bir laboratuvardaki hata nedeniyle yanlışlıkla Covid-19 testlerinin negatif olduğunun söylendiği belirtildi.



BBC'nin haberine göre, Wolverhampton kentindeki bir laboratuvarda yapılan testler, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Test ve Takip birimince yürütülen bir soruşturmanın ardından askıya alındı.



Yetkililer, hatadan etkilenenlerle temasa geçerek başka bir Covid-19 testi yaptırmalarını istedi.

BAŞKALARINA BULAŞTIRMIŞ OLABİLİRLER



Söz konusu hata, hızlı test sonuçları pozitif olan kişilere laboratuvarda yapılan PCR testi sonuçlarının negatif çıkmasıyla tespit edildi.



Sorun, söz konusu kişilere karantinadan çıkmalarının söylenmesiyle virüsün başkalarına bulaşmış olabileceği anlamına geliyor.