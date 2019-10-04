İngiltere ve Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye 'sondaj' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yavuz Sondaj Gemisi'nin araması, Birleşmiş Milletler'e bildirilen Kıbrıs Türk tarafında, hükümetin vermiş olduğu lisansla gerçekleşecek. Lisans, 2012 yılında resmi gazetede yayımlanmıştı." ifadelerini kullandı.

Erciyes, euronews'e gönderdiği açıklamada, "Yavuz gemimiz 7 Ekim 2019 tarihinden itibaren Doğu Akdeniz'de yeni bir sondaj faaliyetine başlayacak. Sodaj sahası, Birleşmiş Milletler'e bildirilen Türk kıta sahanlığı ve hükümetimizin Türkiye Petrolleri'ne verdiği 2012 yılında resmi gazetede de yayımlanan ruhsat sahaları içerisinde. Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB'in deniz sınırı iddiasını tanımıyor. GKRY!nin bu iddiayı AB suları / AB sınırları olarak gösterme çabaları uluslararası hukukun açık ihlalidir. GKRY esasen 2003 yılında beri Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Rum kesimi, daha önce yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisini hidrokarbon arama çalışmaları için Lefkoşa bölgesine gönderme eylemi, Ankara'nın Adanın egemenlik haklarını ihlali' olarak değerlendirdiklerini bildirmişti.

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondajına geçen ağustos ayında başlamıştı.

İngiltere'den tepki: Petrol tüm Kıbrıslılar yararına çıkarılmalı

İngiltere'nin Avrupa Birliği işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Christopher Pincher, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük Britanya'nın Kıbrıs'a yakın sularda sondaj çalışması yapılmasından üzüntü duyduğunu ancak Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde petrol çıkarma hakkını desteklediğini net bir şekilde açıklamıştım." dedi.