 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.708
  • Altın 145,537
  • Dolar 3,6331
  • Euro 3,8304
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAVakıflar İdaresi Müdürü ambulans uçaklaTürkiye'ye gönderildi

İngiltere Ve Polonya Dışişleri Bakanları Ukrayna'yı ziyaret edecek

» »
İngiltere Ve Polonya Dışişleri Bakanları Ukrayna'yı ziyaret edecek
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, Ukrayna'ya ziyarette bulunacak.

ZİYARET, İNGİLTERE VE POLONYA'NIN UKRAYNA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİN 25’İNCİ YILI DOLAYISIYLA PLANLANDI

 İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, Ukrayna'ya ziyarette bulunacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Johnson ile Polonyalı mevkidaşı bugün gerçekleştirecekleri ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Başbakan Vladimir Groysman ve Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile görüşerek Ukrayna'ya verilen desteği yineleyecek.

Ziyaret, İngiltere ve Polonya'nın Ukrayna ile diplomatik ilişkilerinin 25. yılı dolayısıyla planlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Johnson, "Polonya, İngiltere'nin yakın ortağıdır ve Ukrayna da dahil olmak üzere birçok dış politika konusunda yakından çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden çıkmaya hazırlanırken Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili sorunlar konusunda tam rol sergilemeyi sürdüreceğini belirten Johnson, ülkesi ile Polonya'nın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonuna en fazla katkıda bulunan ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekti.

İngiliz bakan, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı agresifliğine başlaması ve Kırım'ı yasa dışı ilhakıyla uluslararası hukuku çiğnemesinin üzerinden 3 yıl geçti. İngiltere, Ukrayna'nın egemenliğini tamamıyla destekliyor. Rusya'nın Kırım'ı ilhakının yasa dışı olduğu konusunda son derece katıyız. Kırım, Ukrayna'dır ve Rusya, (Kırım'ı Ukrayna'ya) iade etmelidir."

"UKRAYNA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN İLK ÜLKE POLONYA OLMUŞTU"

Bakanlık açıklamasında ifadelerine yer verilen Polonya Dışişleri Bakanı Waszczykowski de ülkesi ile İngiltere'nin, Avrupa yolundaki Ukrayna'yı her zaman desteklediklerini anımsattı.

Polonyalı bakan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukrayna'nın Avrupa'yı seçimi, egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik bağlılığımızı Bakan Boris Johnson ile vurgulayabileceğimiz için için son derece mutluyum. Ukrayna'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Polonya olmuştu. O zamandan beri Ukrayna'yı stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Ukrayna'nın reform sürecini desteklemeye devam edeceğiz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çiftleri daha fazla bebek yapmaya ikna için İspanya'da özel yetkili atandı28 Şubat 2017 Salı 16:46
  • Viyana: Erdoğan miting için gelmesin28 Şubat 2017 Salı 15:16
  • Alman hükümeti görüntüleri doğruladı28 Şubat 2017 Salı 15:15
  • Suriye Konulu Cenevre 4 Görüşmeleri28 Şubat 2017 Salı 10:56
  • BM’den Almanya’ya ayrımcılık eleştirisi28 Şubat 2017 Salı 10:53
  • NATO'dan Dağlık Karabağ açıklaması28 Şubat 2017 Salı 10:52
  • Macaristan, Sırbistan sınırına ikinci tel örgü çekmeye başladı28 Şubat 2017 Salı 10:49
  • Bangladeş Kosova'yı tanıdı28 Şubat 2017 Salı 10:48
  • Doktora 4 dakika geciktiği için geri çevrilen astımlı çocuk öldü27 Şubat 2017 Pazartesi 15:21
  • Almanya’da karnaval temaları27 Şubat 2017 Pazartesi 14:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti