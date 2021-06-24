  • BIST 1.402
  • Altın 494,649
  • Dolar 8,6443
  • Euro 10,3105
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

İngiltere yalanladı, Rusya "HMS Defender"a ait görüntüleri yayınladı

» »
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan ve sınır ihlali yapan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı.
İngiltere yalanladı, Rusya "HMS Defender"a ait görüntüleri yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere’nin, "Defender" savaş gemisine Karadeniz'de uyarı ateşi açıldığı iddialarını reddetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili görüntüler paylaştı.

Görüntülerde, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin Rus uçakları tarafından takibi görülürken, uyarı ateşinin yapıldığı anlar yer almadı.

Neler olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "HMS Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği öne sürüldü.

Bu nedenle, "Su-24M" savaş uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, 9 dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı" denildi.

"BM sözleşmelerinin ihlali"

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemleriyle İngiliz savaş gemisinin sınırı terk ettiği ve olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldığının altı çizildi.

Bakanlık ayrıca, İngiliz destroyerinin Karadeniz'deki ''tehlikeli eylemini'' Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerinin ihlali olarak tanımladı.

İngiltere'den yalanlama geldi

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise HMS Defender'a herhangi bir uyarı atışı yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, ''Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor'' denildi.

Ayrıca, geminin güzergahına bomba atıldığı iddiasının kabul edilmediği aktarıldı.

"Rus dezenformasyonu'

İngiltere Savunma Bakanı ''Rus dezenformasyonu'' dedi

Olaya ilişkin konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da uluslararası hukuku savunmaktan çekinmeyeceklerini belirtti. Wallace, ''Rus dezenformasyonu düzenli olarak gördüğümüz bir şey'' ifadesini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Filipinler'in Devlet Başkanı Duterte, aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti22 Haziran 2021 Salı 09:55
  • Rusya'da Kaçırılan ABD'li Yüksek Lisans Öğrencisi Ölü Bulundu20 Haziran 2021 Pazar 22:00
  • Sibirya'da Paraşütçüleri Taşıyan Uçak Düştü; 4 Ölü, 4 Yaralı20 Haziran 2021 Pazar 21:30
  • Ermenistan, Erken Seçim İçin Sandık Başında20 Haziran 2021 Pazar 19:30
  • Rusya, Açık Semalar Anlaşması’ndan 18 Aralık’ta Çekilecek18 Haziran 2021 Cuma 23:18
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD İle Hem Diyaloğa Hem Çatışmaya Hazır Olmalıyız18 Haziran 2021 Cuma 20:27
  • Rusya’dan Türkiye-Azerbaycan Askeri İşbirliği Açıklaması: Yakından Takip Ediyoruz18 Haziran 2021 Cuma 19:22
  • Moskova'da mutasyonlu koronavirüs alarmı: Daha agresif ve hızlı yayılıyor!18 Haziran 2021 Cuma 15:27
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan ABD'ye: Yüzleşmeye hazırız!18 Haziran 2021 Cuma 14:31
  • Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın Sonuçları: Apple Daily Gazetesine Baskın Düzenlendi; 5 Yönetici Gözaltına Alındı17 Haziran 2021 Perşembe 23:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti