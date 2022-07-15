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İngiltere yanıyor: Kırmızı alarm verildi

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İngiltere Meteoroloji Ofisi, pazartesi ve salı günleri hava sıcaklığının ilk kez 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini belirterek kırmızı alarm yayınladı.
İngiltere yanıyor: Kırmızı alarm verildi

İngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği duyuruldu. Tehlikeli hava şartları nedeniyle “kırmızı alarm” yayınlandı. Alarmın başkent Londra’dan Manchester ve York’a kadar uzanan bölgeleri kapsadığı ifade edildi.

Sıcaklıkların ilk kez 40 dereceye ulaşmasının beklendiği vurgulanırken, öngörülen sıcaklıklar “olağan dışı” olarak nitelendirildi. Aşırı sıcaklıkların altyapıyı etkileyebileceği ve olumsuz sağlık koşullarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının 25 Temmuz 2019’da Cambridge Üniversitesi Botanik Bahçesi’nde İngiltere’nin şimdiye kadarki rekor sıcaklığı olarak kaydedilen 38.7 dereceyi geçmesinin beklendiği belirtildi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Meteoroloji Ofisi’nin hava sıcaklıklarıyla ilgili verdiği uyarıyı “ulusal bir acil durum” olarak nitelendirdi. Aşırı sıcak havanın sağlık ve sosyal bakım sistemini etkileyebileceğine, sadece risk gruplarında olan insanların değil, aynı zamanda sağlıklı insanların da hastalık ve hayati tehlike riskiyle karşılaşabileceğine dikkat çekildi.

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