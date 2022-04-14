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İngiltere yeni enerji stratejisini açıkladı: 8 nükleer reaktör inşa edilmesi planlanıyor

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İngiltere yeni enerji stratejisini açıkladı: 8 nükleer reaktör inşa edilmesi planlanıyor
İngiltere yeni enerji stratejisini açıkladı: 8 nükleer reaktör inşa edilmesi planlanıyor

İngiltere'yi enerji alanında "daha bağımsız" hale getireceği belirtilen plana göre ülkedeki mevcut nükleer santrallere 8 yeni nükleer reaktör eklenebilir. Uzmanlar ise enerji verimliliğine ve bina yalıtımının iyileştirilmesine daha fazla odaklanılması gerektiğini söylüyor.

İngiltere'nin "enerji bağımsızlığını artırmayı" ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte artan fosil yakıt fiyatlarına karşı "enerji güvenliğini" sağlamayı amaçlayan plan rüzgar, güneş ve hidrojen enerjisi üretimini artırmayı öngörüyor.

Hükümetin yeni planına göre, 2030 yılına kadar İngiltere'nin elektrik üretiminde düşük karbonlu kaynakların oranı yüzde 95'i bulabilir.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Strateji, kontrol edemediğimiz değişken uluslararası fiyatlara maruz kalan enerji kaynaklarına bağımlılığımızı azaltacak. Faturaları düşürürken, İngiltere'nin kendi kendine yetmesini sağlayacak" dedi.

İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng ise "Kuzey Denizi'ndeki enerji üretimini en üst seviyeye çıkarırken, ucuz ve yenilenebilir kaynaklar ile nükleer kapasitemizi artırmak, önümüzdeki yıllarda enerji bağımsızlığımızı sağlamanın en iyi ve tek yoludur." diye konuştu.

Yeni enerji stratejisi şu başlıklara odaklanıyor:

• Nükleer - Hükümet, mevcut nükleer enerji santrallerine yeni nükleer reaktörler inşa ederek İngiltere'nin petrol ve gaza olan bağımlılığını azaltmayı planlıyor. Yeni nükleer reaktör sayısı sekizi bulabilir. Buna göre yeni bir kurum, yeni santrallerin yapımını denetleyecek.

• Rüzgar - Hükümet, yeni offshore rüzgar çiftliklerinin onay sürecini hızlandırmak üzere planlama yasalarında reform yapmayı hedefliyor. Hükümet karadaki rüzgar çiftlikleri içinse türbinlere ev sahipliği yapmak isteyecek topluluklarla ortaklıklar geliştirmek istiyor. Bunun karşılığında topluluklara daha ucuz enerji faturası garantisi teklif edilecek.

• Hidrojen - Hidrojen üretimine yönelik hedefler ikiye katlanıyor. Hidrojenin endüstriyel kullanımın yanı sıra elektrik, ulaşım ve potansiyel olarak ısıtma için daha temiz enerji sağlamaya yardımcı olacağı düşünülüyor

• Güneş enerjisi - Hükümet, mevcut güneş enerjisi kapasitesini 2035 yılına kadar beş kata kadar artırmayı planlıyor. Bunun için evlere ve ticari binalara güneş panelleri kurmayı kolaylaştıracak reformlar öngörülüyor.

• Petrol ve gaz - Kuzey Denizi'ndeki projeler için yaz aylarında yeni bir lisans dönemi başlatılıyor.

• Isı pompaları - Gaz talebini azaltan İngiliz ısı pompalarını üretmek üzere 30 milyon sterlinlik bir "ısı pompası yatırım hızlandırıcı yarışması" düzenlenecek.

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