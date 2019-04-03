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İngiltere Yüksek Mahkemesi yargıcı: Erkeğin eşiyle cinsel ilişkiye girmesi temel insan hakkıdır

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İngiltere Yüksek Mahkemesi yargıcı Anthony Hayden, erkeklerin eşleriyle cinsel ilişkiye girmesinin 'temel bir insan hakkı' olduğunu söyledi.
İngiltere Yüksek Mahkemesi yargıcı: Erkeğin eşiyle cinsel ilişkiye girmesi temel insan hakkıdır

Hayden, bu görüşünü akıl sağlığı zayıfladığı için kendi başına karar veremeyecek durumda olduğu belirtilen bir kadın adına Koruma Mahkemesi tarafından açılan davada dile getirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi'nin talebiyle Koruma Mahkemesi, yargıçtan adı açıklanmayan koca için, tedbir kararı çıkarmasını istedi.

Mahkeme buna gerekçe olarak adamın 20 yıllık eşinin artık cinsel ilişkide rıza göstermek istemeyebileceğini, aksi halde bunun tecavüze gireceğini belirtti.

Yargıç Hayden ön duruşmada, kararını vermeden önce davayı ayrıntılı olarak incelemek istediğini söyledi.

Tedbir kararını hemen vermesi halinde adamın eşiyle cinsel ilişkiye girmesi durumunda mahkeme kararına aykırı davrandığı için hapse girebileceğini, ayrıca bunu denetlemenin zor olacağını belirten Hayden şöyle konuştu:

"Bir erkeğin karısıyla cinsel ilişkiye girmesinden daha bariz bir temel insan hakkı düşünemiyorum. Bu yüzden meselenin etraflı bir şekilde tartışılması gerekir"

Hayden, davanın ileri bir tarihte görülmesine karar verdi ve çiftin adının açıklanmasını yasakladı.

'Kadın düşmanlığı meşrulaştırılıyor'

İşçi Partisi milletvekili Thangam Debbonaire Twitter mesajında yargıcın kararına tepki gösterdi, "Bu karar, kadın düşmanlığını, kadına nefreti meşrulaştırıyor. Bir yargıç 'Bir erkeğin karısıyla cinsel ilişkiye girmesi temel insan hakkıdır' diyor. İngiltere'de hiçbir erkeğin böyle bir hukuki hakkı yoktur. Rızanın olmaması eşittir tecavüz" dedi

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