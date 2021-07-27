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İngiltere'de 10 yıl içinde Marlboro satılmayacak

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Philip Morris International, 2030 yılına kadar İngiltere'de Marlboro ve diğer ürettiği sigaraların satışını sonlandıracağını açıkladı.
İngiltere'de 10 yıl içinde Marlboro satılmayacak

Philip Morris International CEO’su Jacek Olczak, İngiltere'de Marlboro ve ürettikleri diğer tüm sigaraların satışını 2030 yılına kadar sonlandıracaklarını açıkladı.

"Sanıyorum İngiltere’de bugünden itibaren en fazla 10 yıl içinde sigara içme sorununu tamamen çözebilirsiniz" diyen Olczak sigaranın 2030'dan itibaren satışı yasaklanacak dizel araçlar gibi muamele görmesi gerektiğini söyledi. Olczak hükümete sigara satışlarını yasaklama çağrısı yaptı.

Hükümetin 2030 hedefi

Birleşik Krallık hükümeti 2030 yılına kadar İngiltere'yi, 2034 yılına kadar da İskoçya'yı "sigarasız" (smoke-free) hale getirme hedefini Temmuz 2019'da parlamentoya sunduğu bir metinle duyurmuştu. Bu kapsamda yetişkinlerde yüzde 14 dolayında olan sigaraiçme oranının yüzde 5'e indirilmesi amaçlanıyor.

Philip Morris'in Berlin Neukölln'deki fabrikası

Philip Morris'in Berlin Neukölln'deki fabrikası

153 milyar dolar değerindeki Philip Morris’in bünyesinde Marlboro’nun yanı sıra Parliament, L&M, Chesterfield, Lark, Bond, Merit gibi birçok sigara markası bulunuyor. Şirket 2008 yılında bağlı bulunduğu Altria’dan ayrılmış ve o tarihten itibaren Marlboro’yu ABD içinde Altria, ABD dışında ise Philip Morris satmaya başlamıştı.

Dönüşüm stratejisi

Philip Morris International bir süredir dönüşüm stratejisi izliyor. Şirket ay başında İngiliz astım ilaçları üreticisi Vectura’yı almak için yaklaşık 1 milyar 5 milyon sterlin teklif vermişti. Açıklamada bunun şirketin "geniş bir sağlık ve bakım şirketine doğru evriminin" bir parçası olduğu ifade edilmişti. Şirketin 2025 yılına kadar gelirlerinin yarısını sigarasız ürünlerden ve en az 1 milyar doları da nikotin haricindeki ürünlerden elde etme hedefini önüne koyduğu açıklanmıştı.

Şirketin Vectura’yı alma girişimi ise sigara karşıtı sivil toplum kuruluşları tarafından hoş karşılanmadı. Şirketin bir yandan sigara satmaya devam ederken diğer yandan sorunun çözümüne katkı sağlıyor gibi görünmesi eleştiri konusu oluyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl 8 milyon insan sigara ve diğer tütün mamullerine bağlı nedenlerden hayatını kaybediyor.

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