İngiltere’de 16 ve 17 yaşındaki çocuklara aşı uygulaması başlayacak

Birleşik Krallık'taki 16 ve 17 yaşındaki tüm çocuklara, uzmanların tavsiyesi üzerine birkaç hafta içinde ilk doz koronavirüs aşısı uygulanmaya başlanacak.

Birleşik Krallık'taki 16 ve 17 yaşındaki tüm çocuklara, uzmanların tavsiyesi üzerine birkaç hafta içinde ilk doz koronavirüs aşısı uygulanmaya başlanacak.

Birleşik Krallık'ın Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi(JCVI), 12 ila 15 yaşındakiler için aşıları risk altındaki kişilerle yaşayanlarla sınırlamaya devam ederken, tüm 16 ve 17 yaşındakilere koronavirüs aşısı önerilmesini tavsiye etti.

Tavsiye ile birlikte İngiltere’de yaklaşık 1,4 milyon genç aşı olmaya uygun olacak.

JCVI, ikinci doza dair tavsiyenin ne zaman verileceğinin henüz belirlenmediğini söyledi.

İngiltere'nin baş sağlık görevlisi yardımcısı Prof Jonathan Van-Tam, bol miktarda aşı bulunduğunu vurguladı.

"Kaybedecek zaman yok”

"Tedarikimiz var ve bunun gerçekten çok kısa bir süre içinde başlamasını bekliyorum."

“Bunu sürdürmek için kaybedecek zaman yok” dedi ve çocukların yakında altıncı sınıflara ve kolejlere geri dönmeye başlayacaklarını vurguladı. "Mümkün olduğu kadar hızlı ilerlememizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklar için onaylanan tek aşı: Pfizer-BioNTech

Birleşik Krallık'ta 18 yaş altı için onaylanan tek aşı Pfizer-BioNTech.

Ülkede şimdiye kadar 12 yaşından büyük çocuklar, belirli sağlık durumları varsa, yüksek risk altında olan veya 18. doğum günlerine yaklaşan başkalarıyla birlikte yaşıyorsa aşı yaptırabiliyorlardı.

Çocukları aşılayan diğer ülkeler arasında ABD, AB, Brezilya, Japonya, İsrail ve Hong Kong yer alıyor.