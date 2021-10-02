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İngiltere’de 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusu yasağı

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İngiltere’de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, cuma günü itibarıyla alınan kritik bir kararı açıkladı.
İngiltere’de 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusu yasağı

İngiltere’de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, cuma günü itibarıyla alınan kritik bir kararı açıkladı.

18 yaş altındaki gençleri yakından ilgilendiren yeni yasaya göre, botoks ve dudak dolgusu işlemlerine sınırlama getirildi. İngiliz medyasının aktardığına göre, bundan böyle 18 yaş altındaki kişilerin botoks ve dudak dolgusu yaptırması yasaklandı.

1 YILDA 41 BİN KİŞİ YAPTIRDI

Kararı destekleyenler kapsamını yetersiz bulurken, sınırlama getirilen işlemlerin daha da artırılması gerektiğini savundu.

Hükümetin verilerine göre İngiltere’de geçtiğimiz yıl 18 yaş altındaki 41 bin kişi botoks işlemi yaptırdı.

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