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İngiltere'de 18 Yaşından Küçüklerin Porno Sitelere Girişi Yasaklanıyor

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İngiltere'de 18 Yaşından Küçüklerin Porno Sitelere Girişi Yasaklanıyor
İngiltere'de 18 Yaşından Küçüklerin Porno Sitelere Girişi Yasaklanıyor

İngiltere'de hükümet yeni bir yasal düzenleme ile internetteki bütün pornografi sitelerine giriş için kullanıcılara 18 yaş ve üzeri olma şartı getireceklerini açıkladı.

Hükümetin parlamentoya sunduğu internet güvenliğine ilişkin yasa tasarısına göre porno siteleri yasal olarak çocukların erişiminin engellenmesi için "sağlam kontroller" getirmekle sorumlu olacak. Bunun için şirketler, kullanıcıların kredi kartı sahibi olup olmadığını ve 18 yaşının üzerinde olduğunu teyit etmek için güvenli yaş teyit teknolojilerini kullanabilecek. Kullanıcıların yaş bilgisinin doğruluğu konusunda da hükümetin üçüncü taraf hizmetlerini kullanacağı ifade edildi.

Euronews'in haberine göre yaş teyit teknolojileri konusunda şirketler Birleşik Krallık iletişim düzenleme kurumu Ofcom'dan tavsiye alabilecekleri gibi başka şirketlerden de hizmet alabilecek.

"Çocukların internette pornografiye erişimi çok kolay"

Teknoloji ve Dijital Ekonomi Bakanı Chris Philip "Çocukların internette pornografiye erişimi çok kolay. Ebeveynler iç rahatlığıyla çocuklarının internette görmemeleri gereken şeylerden korunduğu bilmeye hakları var" sözleriyle yeni yasal düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı.

Yeni kurallara göre bir sitenin bu kurallara uymadığının tespiti halinde yıllık küresel cirosunun yüzde 10'una varan para cezalarıyla karşılaşması öngörülüyor. Yetkililer ayrıca yasalara uymayan sitelerin Ofcom tarafından engellenebileceğini ve Ofcom'la işbirliği yapmayı reddeden şirket sahiplerinin ise cezai açıdan sorumlu tutulabileceğini kaydediyor.

Geçen mayıs ayından bu yana yürürlükte olan mevcut yasa yalnızca kullanıcının içerik ürettiği ticari porno sitelerini kapsıyordu. Yeni yasa ile bütün ticari porno siteleri bu düzenlemeye tabi hale getirildi.

Araştırmalar İngiltere'de 11-13 yaş arası çocukların yarısının pornografi gördüğünü ve daha küçük yaştaki birçok çocuğun da internette pornografiyle karşılaştığını gösteriyor.

Avrupa Birliği de, üye ülkelerde yaşı küçüklerin porno sitelere erişiminin engellenmesi için yaptığı çağrıları yinelerken, teknoloji şirketleri internette yaş tespitiyle ilgili uygulamalar için harekete geçti. Almanya ise “YouPorn” ve “Pornhub” porno sitelerini yaş tespitiyle ilgili uygulamayı oluşturmamaları halinde kapatacağı tehdidinde bulundu.

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