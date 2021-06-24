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İngiltere'de 1976’dan bu yana ilk kez ölümler doğumları geçti

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İngiltere'de geçen yıl 44 yıldır ilk kez ölümler doğum oranlarını geçti.
İngiltere'de 1976’dan bu yana ilk kez ölümler doğumları geçti

İngiltere'de geçen yıl 44 yıldır ilk kez ölümler doğum oranlarını geçti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, İngiltere’de geçen yıl yaklaşık 690 bin ölüm gerçekleşirken, buna karşılık, 683 binden fazla doğum meydana geldi.

Böylelikle, 1890'ların sonlarından bu yana ikinci kez ölüm oranları doğumları geride bıraktı.

Doğum oranları düşüşte

Geçen yıl koronavirüs salgınının ölümlerde keskin bir artışa neden olduğu İngiltere'de son 10 yılda doğum oranları düşme eğilimi gösteriyor.

Bunun nedenleri arasında, daha önce İngiltere doğumlu annelerden daha fazla çocuğa sahip olma eğiliminde olan ve doğum oranlarını yükselten genç göçmenlerin de artık daha az çocuğa sahip olma isteği yer alıyor.

Ölümlerde yüzde 13 artış

Öte yandan, ülke nüfusunun artması ve yaşlanması da son yıllarda ölümlerin sayısının yükselmesinin nedenleri arasında gösteriliyor.

İstatistikçiler, geçen yıl ölüm rakamlarındaki yüzde 13'lük artışı COVID-19 salgınına bağlıyor.

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