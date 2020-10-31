İngiltere'de 2 Aralık'a kadar sokağa çıkma yasağı geldi...

#Sondakika İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de 5 Kasım tarihinden 2 Aralık’a kadar sürecek olan 4 haftalık ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Koronavirüs vaka sayısının 1 milyonun üzerine çıktığı İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın ulusal çapta geçerli olacak yeni sokağa çıkma sınırlamaları açıkladı.

Johnson, İngiltere’de 5 Kasım tarihinden 2 Aralık’a kadar sürecek olan 4 haftalık ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Bir ay sürecek ikinci ulusal kısıtlama sürecinde, kilit önemde olmayan pub, restoran ve mağazalar gibi işletmeler kapanacak. Sosyal hayat minimum seviyeye inecek.

Buna göre farklı hanelerden insanlarla ev ortamında bir araya gelinemeyecek. Yürüyüş gibi aktiviteler ise ancak farklı haneden bir kişi ile yapılabilecek.

Ancak bahar ayındaki ulusal çaptaki ilk kısıtlamanın aksine bu kez okullar ve üniversiteler açık kalacak.

Restoran ve kafeler de paket servisi yapabilecek.

"İlk dalganın çok üstünde ölümler olabilir"

Hükümet bu kısıtlamaları, salgının ikinci dalgasının bahar aylarındaki ilk dalgadan çok daha ölümcül olabileceğine dair öngörüler sonrası atıyor.

İngiltere hükümetinin önünde olan modellerden biri, sınırlamaların hiç uygulanmaması durumunda kış aylarında günlük ölüm sayısının 4 bini aşabileceğini öngörüyor.

Her modelleme bu kadar ölüm öngörmese de modellemelerinin ortak noktası, hastaneye kaldırılan hasta sayısının Aralık ayının ortasında zirve yapacağı.

İngiltere'de bugün de 21 bin 915 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Salgının başından bu yana koronavirüs bulaştığı tespit edilen kişi sayısı 1 milyon 11 bin 660'e yükseldi.

Son 28 gün içinde koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler içinden bugün ölenlerin sayısı da 326

Avrupa'da artan Covid-19 vakalarından dolayı sokağa çıkma yasağı uygulayan ülkelere İngiltere de eklendi.

İngiliz Başbakan Boris Johnson, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'de eğitim, iş, sağlık, egzersiz ve temel ihtiyaçların karşılanması dışında perşembe gününden itibaren sokağa çıkılmasının yasaklandığını duyurdu. Yasak, 2 Aralık'a kadar sürecek.

Ülke genelinde turizm ve eğlencenin yanı sıra restoran gibi hizmet sektöründeki firmaların kapatılması talimatı verildi.

Johnson, önlem alınmadığı takdirde, uzmanların tahminlere göre önümüzdeki aylarda can kaybının ilk dalgadan çok daha fazla olacağını ve günde birkaç binlere ulaşabileceğini söyledi.

Yeni önlemlere göre okul ve üniversiteler eğimite devam ederken, sadece temel ihtiyaç ürünleri satan iş yerleri açık kalacak.

İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık'ı oluşturan Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki önlemlerle ilgili kararı yerel hükümetler alıyor.

Koronavirüse yakalananların sayısının 1 milyonu aştığı Birleşik Krallık'ta son 24 saatte 326 kişi daha hayatını kaybetti, 21 bin 915 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

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