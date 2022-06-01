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İngiltere'de 2 milyon kişinin uzun süreli Kovid-19'dan mustarip olduğu tahmin ediliyor

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İngiltere'de 2 milyon kişinin uzun süreli Kovid-19'dan mustarip olduğu ve hastalığın 1,4 milyonunun günlük faaliyetlerini olumsuz etkilediği tahmin ediliyor.
İngiltere'de 2 milyon kişinin uzun süreli Kovid-19'dan mustarip olduğu tahmin ediliyor

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, 1,4 milyon kişi en az 12 hafta önce ilk kez Kovid-19 olduğunu veya hastalığa yakalandığından şüphelendiğini belirtirken, 826 bin kişi en az bir yıl önce ilk kez Kovid-19'a yakalandığını bildirdi.

Öte yandan, 376 bin kişi ise en az iki yıl önce ilk kez Kovid-19'a yakalandığını ifade etti.

1,4 milyon kişinin günlük faaliyetlerini olumsuz etkiliyor

ONS, uzun süreli Kovid-19'un 1,4 milyon insanın günlük faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirterek, hastalığın en yaygın belirtileri arasında yorgunluk (yüzde 55), nefes darlığı (yüzde 32), öksürük (yüzde 23) ve kas ağrısı (yüzde 23) olduğunu belirtti.

Ayrıca uzun süreli Kovid-19'un kadınlar, 35- 69 yaşındakiler, daha yoksul bölgelerde yaşayanlar ile eğitim, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinde çalışanlar arasında daha fazla görüldüğü kaydedildi.

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