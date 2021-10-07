İngiltere’de 2030’a kadar diyabet hastalarının sayısı 5.5 milyona ulaşacak

İngiltere’nin önde gelen diyabet hastalarına yardım kuruluşlarından Diabetes UK tarafından yapılan araştırmada, 2030 yılında kadar ülkede her on yetişkinden birinin diyabet hastası olacağı ortaya çıktı.

Diyabet hastalarıyla dayanışma kuruluşlarından Diabetes UK, diyabet hastalarının geleceği ve sağlık sistemine olan etkisi üzerine bir rapor hazırladı. Raporda 2030 yılına kadar her on kişiden birinin diyabet hastası olmasının beklendiği ve 5.5 milyon kişinin hasta olmasının ulusal sağlık sistemine sürdürülemez bir yük bindireceği belirtildi.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME TEHLİKESİ ALTINDA

Diyabet hastalarının tedavi ve bakım hizmetlerine yılda 14 milyar pound (yaklaşık 169 milyar TL) harcayan İngiltere ulusal sağlık sisteminin yeni hastaların eklenmesiyle iflas etme riski taşıdığı aktarıldı.

HASTALARIN ÇOĞU TİP 2 DİYABET HASTASI

4.1 milyon vatandaşın diyabet tanısı konduğu, 850 bininin de bu hastalığı taşıdığından şüphelenildiği İngiltere’de, bu hastalardan yüzde 90'ının obezite ve sağlıksız yaşamla ilişkilendirilen tip 2 diyabet hastası olduğu görüldü.

Diabetes UK başkanı Chris Askew, ülkenin halk sağlığı krizinin eşiğinde olduğunu belirtirken, üç yetişkinden birinin, yaklaşık 17 milyon insanın, 2030’a kadar tip 2 diyabet hastalığına yakalanma riskinin yükseldiğini belirtti.

Yetkilileri diyabetle mücadele etmeye çağıran kuruluş, daha fazla insanın devlet tarafından düzenlenen diyabet önleme programına katılması gerektiğini söyledi.

Programın, insanların sağlıklı bir kiloya ulaşmalarını, daha iyi beslenmeyi öğrenmelerini ve düzenli egzersizi günlük hayatlarının parçası haline getirmelerini kolaylaştıracağını da ekledi.

Son NHS verilerine göre, diyabet her hafta 185 uzuv kaybına, 770’ten fazla felç vakasına, 590 kalp krizine, 2 bin 300 kalp yetmezliğine neden oluyor.