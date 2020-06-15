İngiltere'de 3 ay sonra açılan mağazalar önünde kuyruklar oluştu

İngiltere'de Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart'tan beri süren kısıtlamalar bugün hafifletiliyor.
Ülkede zaruri olmayan ürünlerin satıldığı mağazalar üç ay aranın ardından bugün yeniden açıldı.
Ülkede bugün yeniden açılan mağazalar ve hayvanat bahçeleri gibi mekanların girişinde oluşan uzun kuyruklarsa endişe yarattı.
İngiltere hükümetinin "normalleşme" planına göre yeniden açılan işyerlerinde 2 metre sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulması isteniyor. Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken mağazalardaysa maske zorunlu tutulmadı.
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