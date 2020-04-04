Londra’da yaşamını sürdüren 82 yaşındaki Salise Demirağ hayatını Corona Virüs nedeni ile kaybetti. Aslen Aşağı Bostancılı olan Salise Demirağ, Londra’nın Harringey bölgesinde kızı ile birlikte kalıyordu.
18 Mart’ta rahatsızlanmasının ardından coronavirus tedavisi görüyordu.
İngiltere’de 31 kayıp
Elmaziye Kamil, Mustafa Ahmet, Kâmil Ahmet (87), Ahmet Rasit, Yıldıray Faik, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Şufta, Zülfiye Osman, Güney Osman Tarzan (77), Safi Levent, Mustafa Mehmet, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erdoğan Tayip, Fezile Mustafa, Doğan Ahmet Konkurt (72), Arif Niyazi, Samime Bilginer (79), Çetin Çetinkaya, Serdar Bali, Tayfun Salih (54), Ahmet Kâmil (62), Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf (Veci) (85) Türker Enver (63), Ersin Mehmet Soyalan (75), Rıfat Hassan Rezvan ve Salise Demirağ.
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