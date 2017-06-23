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İngiltere'de 5 yıl ve üzeri yaşayanlar “yerleşik statü” kazanacak

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İngiltere'de 5 yıl ve üzeri yaşayanlar “yerleşik statü” kazanacak
İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinde 5 yıl ikamet eden Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına "yerleşik statüsü" verme teklifinde bulundu.

Brüksel’de AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren liderler zirvesinde May, Brexit sonrası ülkesindeki AB vatandaşlarının durumuna ilişkin teklifini açıkladı.

Buna göre, İngiltere’de 5 yıl yasal şekilde ikamet eden AB üyesi 27 ülkenin vatandaşlarına "yerleşik statüsü” verilecek.

Bu yeni statüyle İngiltere’deki AB vatandaşları oturum, çalışma, sağlık, eğitim ve diğer sosyal haklardan faydalanabilecek.

Teklif, aynı haklar AB ülkelerinde yaşayan İngiliz vatandaşlarına da tanınırsa onaylanacak.

Bu hakkın edinilmesi için gerekli 5 yıl sürenin hangi tarihte başlayacağı ise müzakere edilecek.

Brexit kararı, İngiltere'de yaşayan 3,2 milyon AB vatandaşının yanı sıra AB'de bulunan 1 milyon civarında İngiliz vatandaşının hakları konusunda da belirsizlik ortaya çıkarıyor. AB, İngiltere’deki birlik üyesi ülke vatandaşlarının haklarıyla ilgili konuların öncelikle çözüme kavuşturulmasını ve bunların güvence altına alınmasını istiyor.

Mevcut durumda AB vatandaşları diğer üye ülkelerde olduğu gibi İngiltere’de de yaşama, çalışma, eğitim ve sosyal yardımlardan faydalanabiliyor. Brüksel, bu hakların Brexit sonrasında da devam etmesi konusunda ısrar ediyor.

MÜZAKERELER

Brexit müzakereleri, İngiltere'nin referandumla ayrılık kararı almasından bir yıl sonra Brüksel'de bu hafta başlamıştı.

İngiltere'nin AB’den ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerin ilk turunda taraflar, öncelikler ve tarihler konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre, bir sonraki 17 Temmuz'da olmak üzere her ay bir hafta görüşme yapılacak.
Vatandaş hakları, finansal anlaşma, İrlanda gibi önemli konuların temel ilkeleri üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından ise AB Konseyinin yeterli ilerleme kaydedildiğine karar vermesi durumunda iki taraf arasında gelecekteki ilişki, ticaret ve diğer konuların görüşülmesine geçilebilecek.

BREXIT

İngiltere, geçen sene haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB ise 29 Nisan'da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki ilkelerini belirlemişti.

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