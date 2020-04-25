İngiltere'de 5G kulelerine saldırı sayısı 53'e yükseldi

İngiltere'de 5G teknolojisini koronavirüse bağlayan komplo teorilerinden ötürü 5G kulelerine saldırı sayısı 53'e yükseldi

ingiltere'nin West Midlands bölgesinde bu saldırıların 20'si Paskalya tatili sırasında düzenlendi.

Koronavirüs'ün 5G teknolojisinin yardımıyla yayıldığı yönündeki komplo teorisini bilim insanları "hiçbir gerçekliği olmayan bir saçmalık" olarak tanımlıyor.

Dünyanın birçok yerinde sosyal medya üzerinden yayılan komplo teorisinde, koronavirüsün yeni nesil cep telefonu teknolojisi 5G dalgaları ile yayıldığı öne sürülüyor.

İngiltere'de de bu iddiaların ardından Birmingham ve Merseyside gibi bazı kentlerde baz istasyonları ateşe verilirken, hükümet de iddiaların doğru olmadığı uyarısı yaptı.