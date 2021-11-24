  • BIST 1.812,30
  • Altın 704,93
  • Dolar 12,2120
  • Euro 13,6727
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

İngiltere'de 6 milyon hasta tedavi için bekliyor

» »
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede yaklaşık 6 milyon hastanın tedavi için beklediğini söyledi.
İngiltere'de 6 milyon hasta tedavi için bekliyor

Bakan Javid, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ciddi iş yükünün sistem üzerinde "büyük baskıya" neden olduğunu belirtti.

Hükümetin 2025 yılına kadar 6 bin yeni pratisyen hekimi işe alma hedefine ulaşabilecek durumda olmadığını kabul eden Javid, "Tedavi olmak için bekleyen insan sayısı yaklaşık 5,9 milyon. Bu sayı daha da artacak." dedi.

Bunda hastalardan Kovid-19 salgını sırasında tedavilerini ertelemelerinin istenmesinin de etkili olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı Javid, bu kişilerden yeniden hastanelere başvurmalarını isterken sağlık kuruluşları üzerindeki oluşacak daha fazla baskıya da dikkati çekti.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) verilerine göre, ülkede salgının başladığı Mart 2020'de 4,24 milyon olan tedavi için bekleyen hasta sayısı, Temmuz 2020'den bu yana her ay arttı. Eylül 2021 itibarıyla 5,83 milyona çıkan bu sayının daha da artması bekleniyor.

Hastane Hizmeti Sağlayıcılar CEO'su Chris Hopson, yaptığı açıklamada, baskının "benzeri görülmemiş" düzeyde olduğunu ve bunun kendilerini "son derecede endişelendirdiğini" kaydetti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘İspanya’ya Gidiyoruz’ Diye Uçağa Bindiler Yunan Adasına İndiler19 Kasım 2021 Cuma 19:10
  • Boris Johnson 26 bin TL’lik hediyeyi kabul etti iddiası19 Kasım 2021 Cuma 14:32
  • İngiltere ABD'den Yardım İstedi!18 Kasım 2021 Perşembe 22:11
  • Boris Johnson’a sert çıkış: "Başbakan olabilirsiniz ama burada yetkili benim"18 Kasım 2021 Perşembe 21:16
  • Kraliçe Elizabeth’in ellerinde sağlık durumuyla ilgili korkutan şüphe18 Kasım 2021 Perşembe 14:26
  • Meghan Markle, Ellen’a konuk oldu… İngilizleri panik sardı: Yeni itiraflar mı geliyor?18 Kasım 2021 Perşembe 13:36
  • Akdeniz'de İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir F-35 düştü17 Kasım 2021 Çarşamba 19:49
  • Prens Andrew’un şaibeli para alışverişi… Bankadan aldığı krediyi sahibi geri ödedi17 Kasım 2021 Çarşamba 12:04
  • İngiltere Başbakanı Johnson'un babası tacizle suçlandı!16 Kasım 2021 Salı 22:58
  • Londra’da KKTC bayrağı göndere çekildi!15 Kasım 2021 Pazartesi 22:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti