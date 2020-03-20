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İngiltere’de 65 bin emekli doktor ve hemşire göreve çağrılıyor

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İngiltere’de 65 bin emekli doktor ve hemşire göreve çağrılıyor
İngiltere’de 65 bin emekli doktor ve hemşire göreve çağrılıyor

İngiltere’de koronavirüs salgınıyla mücadeleye yardımcı olmaları için 65 bin emekli doktor ve hemşire göreve çağrılmaya başlandı.

Üst düzey yetkililer, son sınıfta olan tıp ve hemşirelik öğrencilerine de görev verilebileceğini belirtiyor.

İngiltere’de Cuma gününden itibaren okullar kapanacak. Fakat hemşireler ve doktorların da aralarında bulunduğu bir grup kritik çalışanın evde çocuk bakmak zorunda kalmaması için, çocuklarının gideceği bir dizi okul açık tutulacak.

Ülke geneline bugüne kadar 3 bin 269 kişide virüs tespit edildi, 144 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere’de çok sayıda şirket de koronavirüsten etkilenmiş durumda. Bazıları çok sayıda işçiyi işten çıkarmayı düşünüyor.

İngiltere’de yürütülen tartışmalardan biri de işçi çıkarmaya karşı Danimarka örneğini izlemek.

Danimarka hükümeti, özel sektörde işçi çıkarılmasının önüne geçmek için şirketlere “Çalışanlarınızı işten çıkarmayın, üç ay boyunca maaşlarının yüzde 75’ini biz ödeyelim” teklifinde bulundu.

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