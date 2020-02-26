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İngiltere’de 7 bin 132 kişiye korona testi yapıldı

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İngiltere’de 7 bin 132 kişiye korona testi yapıldı
İngiltere’de 7 bin 132 kişiye korona testi yapıldı

İngiltere’de 7 bin 132 kişiye yapılan korona virüsü testinde 13 kişide korona virüsü tespit edildi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, ülke genelinde toplamda 7 bin 132 kişiye korona virüsü testi yapıldığını söyledi.

Testler sonucunda 13 kişide korona virüsünün pozitif çıktığını, 8 kişinin ise tedavi edilerek taburcu edildiğini aktaran İngiliz Bakan Hancock, “Bu salgının patlak vermesine karşılık 4 aşamalı bir planımız var: içerme, gecikme, araştırma ve hafifletme” ifadelerini kullandı. Okulların tatil edilmesi konusuna da değinen Hancock, “Sonuçlar elimize ulaşmadan, öğrencileri ve personelleri evlerine göndermeye gerek yok” dedi.

Bakan Hancock, korona testi sonuçları negatif çıkan kişilerin eğitimlerine devam edebileceklerine de vurguladı. İngiltere’de 4 okul korona virüsü nedeniyle bir haftalık tatil edilirken, İngiltere hükümeti resmi internet sayfasından, korona virüsüne karşı alınması gereken önlemleri içeren bir paylaşımda bulunmuştu.

 

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