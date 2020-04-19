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İngiltere'de 72 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

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Koronavirüs salgınından dolayı İngiltere'de 72 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti.
İngiltere'de 72 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kıbrıslı Türklerin de olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden 72 Kıbrıslı Türk'ün isimleri şu şekilde:

NOİSİM-SOYİSİMYAŞ
1Ahmet Raşit 
2Elmaziye Kanlı92
3Yıldıray Faik 62
4Mustafa Ahmet  89
5Kamil Ahmet 87
6Şengül Besim 
7Mehmet Abdurrahman 78
8Güney Osman Tarzan  77
9Doğan Konkurt (Ahmet) 
10Mustafa Mehmet 
11Hasan Ali 
12Safi Levent  78
13Layke Nemes Hüseyin 
14 Zülfiye Osman 
15Niyazi Numanoğlu 
16Mehmet Erdoğan 78
17Rahme Ahmet Tayip 
18Arif Niyazi 
19Samime Bilginer79
20Çetin Çetinkaya 
21Serdar Balı49
22Tayfun Salih 
23Ahmet Kamil 
24Osman Mehmet 
25Özkan Hüseyin 
26Hatice Yusuf Veci85
27Salise Tolgay Demirağ 74
28Türker Enver64
29Hilmi Miksi 
30Rıfat Hasan Rezvan 
31Hüseyin Kavaz 
32Sündüz Yusuf Ramadan 
33Ersin Mehmet Soyalan 
34Şakir Cemal 
35Enver Arif94
36Hanife Mehmet 
37Mustafa İbrahim 
38Ergün Osman 
39Emine Aziz 
40Yaşar Usta 
41Ayşe Ali86
42Ibrahim Muharrem 
43Sare Tek 
44Salih Balı 
45Aynur Hussein 
46Özcan Aygın 
47Ferhat Hakkı70
48Hüseyin Ahmet 
49Ibrahim Mercan 
50Mustafa Enver 
51İsmet Ramadan 
52Burhan Mustafa 
53Sultan Şevket 
54Erbay Yılmaz 
55Erdal Yılmaz 
56Mustafa Şükrü 
57Ekrem Hasan 
58Hüseyin Yusuf 
59Mehmet Emirzade 
60Hüseyin Türkan63
61İsmail Özbarış 
62Ahmet Ömer86
63İbrahim Özgür 
64Hüseyin Türkan 
65Özgün Celal 
66Fikriye Emir Halil 
67Sonya Kaygan25
68Hasan Semal86
69Rahmi Bıyık 
70Ayten Yusuf 
71Hilmi Ibrahim 
72Hüseyin İbrahim
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