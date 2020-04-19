İngiltere'de 72 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kıbrıslı Türklerin de olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden 72 Kıbrıslı Türk'ün isimleri şu şekilde:
|NO
|İSİM-SOYİSİM
|YAŞ
|1
|Ahmet Raşit
|2
|Elmaziye Kanlı
|92
|3
|Yıldıray Faik
|62
|4
|Mustafa Ahmet
|89
|5
|Kamil Ahmet
|87
|6
|Şengül Besim
|7
|Mehmet Abdurrahman
|78
|8
|Güney Osman Tarzan
|77
|9
|Doğan Konkurt (Ahmet)
|10
|Mustafa Mehmet
|11
|Hasan Ali
|12
|Safi Levent
|78
|13
|Layke Nemes Hüseyin
|14
|Zülfiye Osman
|15
|Niyazi Numanoğlu
|16
|Mehmet Erdoğan
|78
|17
|Rahme Ahmet Tayip
|18
|Arif Niyazi
|19
|Samime Bilginer
|79
|20
|Çetin Çetinkaya
|21
|Serdar Balı
|49
|22
|Tayfun Salih
|23
|Ahmet Kamil
|24
|Osman Mehmet
|25
|Özkan Hüseyin
|26
|Hatice Yusuf Veci
|85
|27
|Salise Tolgay Demirağ
|74
|28
|Türker Enver
|64
|29
|Hilmi Miksi
|30
|Rıfat Hasan Rezvan
|31
|Hüseyin Kavaz
|32
|Sündüz Yusuf Ramadan
|33
|Ersin Mehmet Soyalan
|34
|Şakir Cemal
|35
|Enver Arif
|94
|36
|Hanife Mehmet
|37
|Mustafa İbrahim
|38
|Ergün Osman
|39
|Emine Aziz
|40
|Yaşar Usta
|41
|Ayşe Ali
|86
|42
|Ibrahim Muharrem
|43
|Sare Tek
|44
|Salih Balı
|45
|Aynur Hussein
|46
|Özcan Aygın
|47
|Ferhat Hakkı
|70
|48
|Hüseyin Ahmet
|49
|Ibrahim Mercan
|50
|Mustafa Enver
|51
|İsmet Ramadan
|52
|Burhan Mustafa
|53
|Sultan Şevket
|54
|Erbay Yılmaz
|55
|Erdal Yılmaz
|56
|Mustafa Şükrü
|57
|Ekrem Hasan
|58
|Hüseyin Yusuf
|59
|Mehmet Emirzade
|60
|Hüseyin Türkan
|63
|61
|İsmail Özbarış
|62
|Ahmet Ömer
|86
|63
|İbrahim Özgür
|64
|Hüseyin Türkan
|65
|Özgün Celal
|66
|Fikriye Emir Halil
|67
|Sonya Kaygan
|25
|68
|Hasan Semal
|86
|69
|Rahmi Bıyık
|70
|Ayten Yusuf
|71
|Hilmi Ibrahim
|72
|Hüseyin İbrahim
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