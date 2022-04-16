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İngiltere'de 74 çocukta hepatit virüsü tespit edildi

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Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini açıkladı.
İngiltere'de 74 çocukta hepatit virüsü tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan'da İskoçya'da 10 yaş altı 10 çocukta ağır hepatit hastalığı görüldüğü, 8 Nisan'da İngiltere genelinde hepatitli çocuk sayısının 74'e yükseldiği aktarıldı.

Virüsün hangi yollarla bulaştığının bilinmediği ve tespit edilen hepatit örneklerinin halihazırda laboratuvarda incelendiği ifade edilen açıklamada, hepatit tespit edilen çocuklarda mart ayından bu yana sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, bazı vakaların karaciğer uzmanına götürülerek tedavi edildiği, 6 vakada ise karaciğer nakli yapılmak zorunda kalındığı söylendi.

Vakalardan birinin epidemiyolojik yani hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle temas nedeniyle oluştuğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, diğer vakaların nereden bulaştığına dair net bilgi paylaşılmadı.

Şimdiye kadar hepatit kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

Yetkililer hastalığın sebebini araştırıyor

DSÖ'nün açıklamasının ardından basına konuşan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının Klinik ve Yeni Çıkan Salgınlar Direktörü Dr. Meera Chang, virüsün çocuklara bulaşma sebebine dair yetkililerin ülke genelinde incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.

Dr. Chang, vakalardan birinin üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs enfeksiyonu olma ihtimali üzerinde durduklarını fakat diğer potansiyel sebepleri de araştırdıklarını söyledi.

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