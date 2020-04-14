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İngiltere'de 778 kişi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

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İngiltere'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 107'ye yükseldi.
İngiltere'de 778 kişi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 107'ye yükseldi.

İngiltere'de son yirmi dört saatte 778 kişi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Ülkede Covid-19'dan toplam can kaybı 12 bin 107'e yükseldi.

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