İngiltere'de 778 kişi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 107'ye yükseldi.
İngiltere'de son yirmi dört saatte 778 kişi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ülkede Covid-19'dan toplam can kaybı 12 bin 107'e yükseldi.
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 107'ye yükseldi.
İngiltere'de son yirmi dört saatte 778 kişi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ülkede Covid-19'dan toplam can kaybı 12 bin 107'e yükseldi.
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