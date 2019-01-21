İngiltere'de 9 Türk'e ağır hapis cezası

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz mayıs ayında üç kişiyi darp eden ve çevredekilere asitle saldıran 9 Türk'e toplamda 60 yıla kadar hapis cezası verildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 5 Mayıs 2018 günü yerel saatle sabah 05:00'de yaşanan olayda Öner Ardıç adlı şahıs ve bir başkası arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşlarını da çağıran Ardıç, olayı görüntüleyen kişiye de saldırdı.

O an sokaktan geçenlerin kavgaya müdahale etmesi olayı daha da büyüttü. 24 yaşındaki Hüseyin Önel'in Hackney bölgesinde bir mekandan çıkan kişilere asitle saldırması güvenlik kameralarına da yansıdı.

Türk asıllı saldırganların etraftakilere homofobik küfürler savurduğu da belirtildi.

Şüpheliler olayın ardından üç farklı araca binerek kaçtı.

Londra polisinde yapılan açıklamada, Hüseyin Önel'in arabadan şişe aldığı, şişe içindeki spreyi sokaktakilerin yüzüne sıktığı ve olaya karışan Türk asıllı vatandaşların da çete üyesi olduğu belirtildi.

Karar duruşması geçtiğimiz 17 Ocak tarihinde görülen sanıklardan Hüseyin Önel'e 20 yıl, Öner Ardıç'a 17 yıl, Mehmet Tekağaç'a 17 buçuk yıl hapis cezası verildi.