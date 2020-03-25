İngiltere'de 91 yaşındaki bir Türk salgını yendi

İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan ve kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yapılan testte koronavirüs olduğu ortaya çıkan İbrahim Özalp, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan ve kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yapılan testte koronavirüs olduğu ortaya çıkan İbrahim Özalp, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Londra'da yaşayan 91 yaşındaki Kahramanmaraşlı İbrahim Özalp, ilerleyen yaşına rağmen hastalığı yenmeyi başardı. Özalp'ın koronavirüsten kurtulması başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada ilgiyle karşıladı. DHA'nın telefonla ulaştığı İbrahim Özalp'ın oğlu Behzat Özalp, babasının yaşadıklarını anlattı.

'Doktor kontrol amaçlı test yaptı'

Behzat Özalp, babasının hastaneye kaldırılmasını ve tedavi sürecini ise şöyle anlattı:

"13 Mart Cuma günü eve gelince babamın rahatsız olduğunu ve yemek yemediğini söylediler. Aspirin verdik, daha sonra terleyince de üstünü değiştirdik. Cumartesi günü doktora götürdüm. Doktor, ‘kalp krizi geçirmiş' dedi. Hastanede beklerken doktor kontrol amaçlı koronavirüs için test yapacaklarını söyledi. Test yapıldı ve 2 gün sonra doktor ‘babanız koronavirüse yakalanmış, acilen ayrı bir odaya koymamız lazım' dedi. Babam hastanenin bir odasında kaldı, bir süre tedavi gördükten sonra koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bölüme aldılar."

'Bağışıklık sistemi güçlü olduğu için yendi'

"Aradan 2-3 gün geçtikten sonra doktor beni arayarak 'baban virüsü atlattı ama yine de emin olalım pazar günü götürebilirsin' dedi. Hastaneye gittim, doktor babamın virüsü atlattığını ancak ikinci bir defa yakalanabileceğini o nedenle eve otobüsle gitmesinin sakıncalı olduğunu belirtip, ambulansla gönderdi. Babam şu an evde ve koronavirüsü atlattık. Babamın solunum rahatsızlığı olmadığı ve bağışıklık sistemi güçlü olduğu için koronavirüsü yendi. Babamın sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutluyum."