İngiltere'de analistlerden 'Türkiye kırmızı listeden çıkmalı' çağrısı

İngiltere’de hükümetin seyahat edilecek ülkelerdeki COVID-19 tehlikesini derecelendirdiği “trafik ışığı” sistemi alay konusu oldu.

İngiltere’de hükümetin seyahat edilecek ülkelerdeki COVID-19 tehlikesini derecelendirdiği “trafik ışığı” sistemi alay konusu oldu. Uzayan seyahat kısıtlamalarına tepki artarken, Türkiye, Maldivler ve Güney Afrika'yı kırmızı listeden çıkartma çağrısı

İngiltere’nin seyahat kısıtlamaları İngilizleri, havayollarını ve tatil şirketlerini zor durumda bıraktı.

Pandemi nedeniyle bazı ülkelere trafik ışığı sistemi kullanılarak seyahat kısıtlamaları getirildi.

Ancak uygulama alay konusu oldu.

İngilizler hükümetin yurt dışına çıkmayı neden bu kadar uzun süre zorlaştırdığına anlam veremiyor.

İngiliz turistler Türkiye'ye gelebilmek için imza kampanyası başlattı

Mevcut kısıtlamaların sadece tatilcileri rezervasyon konusunda gergin hale getirmekle kalmadığı, aynı zamanda İngiltere'ye gelen turizmi ve onunla birlikte yüz binlerce işi yok ettiği yorumları yapılıyor.

Uzun kırmızı liste dünya ülkelerinin neredeyse üçte birine seyahati zorlaştırıp birçok masraf yapılmasına neden oluyor.

Türkiye'nin kırmızı listeden çıkması gerektiği belirtiliyor

Uzman analistler, Bangladeş, Pakistan, Sri Lanka, Dominik Cumhuriyeti, Maldivler, Güney Afrika ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması gerektiği konusunda hemfikir.

Ancak hükümetin birçok kez yaptığı gibi yine farklı sonuçlar çıkarabileceği tartışılıyor.

Öte yandan ülkede 18 Aralık'tan itibaren Londra ve Sidney ile Londra ve Melbourne arasında uçuşlar planlandı.