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İngiltere'de Antiviral 'Molnupiravir' Adlı İlacın Denemelerine Başlandı

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İngiltere'de Antiviral 'Molnupiravir' Adlı İlacın Denemelerine Başlandı
İngiltere'de Antiviral 'Molnupiravir' Adlı İlacın Denemelerine Başlandı

İngiltere’de ilacın denemelerine başlanıyor. Tedavide koronavirüs testi pozitif çıkan kişilere öncelik verilecek. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada hastalar evlerinde antikor tedavisi görecek.

İngiltere, koronavirüs tedavisine yönelik antiviral ilaç için çalışmalara başladı. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen PANORAMIC adlı çalışma ile ilaçlar değerlendirilecek.

Tedavi kapsamında, hastalık riski yüksek olanlara öncelik verilecek. Çalışmaya katılanlar 16 Aralık'tan itibaren evlerinde antikor tedavisi görecek.

Oxford'un çalışmasına 10 bin 600 kişi katılacak. Bu kişilere 28 gün hap tedavisi uygulanacak.

Koronavirüs hapı çalışmaları

İlk sonuçlar da, 2022'nin başlarında ortaya çıkacak. İngiltere, Kasım ayında Lagevrio  ya da Molnupiravir olarak bilinen antiviral hapa onay veren ilk ülke oldu.

Klinik deneylere göre ilaç, vücuttaki viral yükün azaltılmasına yardımcı oluyor.

Hayatını kaybetme riskini de yüzde 30 azaltıyor. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ilacın risk grubundaki hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar için "çığır açıcı" nitelikte olduğunu açıklamıştı.

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