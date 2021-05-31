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İngiltere’de aşı sertifikası uygulamasından vazgeçildiği iddiası

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İngiltere’de bu yaz büyük etkinliklere giriş için yasal bir zorunluluk olarak kullanılacak aşı sertifikası uygulamasından vazgeçildiği öne sürüldü.
İngiltere’de aşı sertifikası uygulamasından vazgeçildiği iddiası

İngiltere’de bu yaz büyük etkinliklere giriş için yasal bir zorunluluk olarak kullanılacak aşı sertifikası uygulamasından vazgeçildiği öne sürüldü.

The Telegrah’a konuşan bir hükümet kaynağı, koronavirüs aşı durumunu gösterir sertifikanın zorunlu tutulması uygulamasının geçerliliğini kaybettiğini belirtti.

Hükümet sözcüsü ise, durumun gözden geçirildiğini ve nihai kararın henüz verilmediğini söyledi.

Ülkede bakanlar, hükümetin yol haritasında belirlenen 21 Haziran’da karantinadan çıkış için verileri gözden geçiriyor. Bu tarih itibarıyla insanların futbol maçı ve konserler gibi, çok kişinin katılımıyla gerçekleşecek etkinliklere dahil olmasına izin verilmesi planlanıyor.

Aşı sertifikası tartışma konusu oldu Aşı sertifikası, uluslararası seyahat için olası bir gereklilik olarak kabul edilse de ülke içinde yasal ve etik tartışmaları beraberinde getirmişti.

Nisan ayında Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, koronavirüs durum belgelerinin ya da aşı sertifikalarının “iki katmanlı” bir toplum oluşturabileceği uyarısında bulunmuştu.

İngiltere’de 70’ten fazla milletvekili de geçtiğimiz ay ülke içindeki aşı sertifikası uygulamasına karşı kampanya başlatmıştı. 

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