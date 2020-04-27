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İngiltere'de Aşının İlk Gönüllüsü 'Öldüğü' İddialarını Yalanladı: Hayattayım

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İngiltere'de Aşının İlk Gönüllüsü 'Öldüğü' İddialarını Yalanladı: Hayattayım
İngiltere'de Aşının İlk Gönüllüsü 'Öldüğü' İddialarını Yalanladı: Hayattayım

İngiltere’de koronavirüs aşısı için gönüllü olan ilk deneklerden mikrobiyolog Dr, Elisa Granato’nun öldüğüne dair sosyal medyada yayılan sahte bir makaleyle ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘durumunun iyi olduğunu’ söyledi.

Dr. Elisa Granato, Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşının insanlar üzerinde denenmeye başladığı ilk gün olan ve doğum gününe denk gelen 23 Nisan Perşembe günü aşı olmuştu. Dr. Granato, Pazar günkü paylaşımında “Hayattayım, yaşıyorum, çayımı içiyorum” dedi.

Sosyal medyada dolaşan sahte makalede Granato’nun komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği iddia ediliyordu.

İngiltere hükümeti de makalenin ‘kesinlikle doğru olmadığını’ söyledi ve temelsiz iddiaların sosyal medyada paylaşılmaması uyarısında bulundu.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı Pazar günü öğleden sonra Twitter’dan “İngiltere’nin koronavirüs aşısına denek olan ilk gönüllünün öldüğüne dair sosyal medyada dolaşan haberler kesinlikle doğru değildir” açıklaması yaptı.

Granato BBC'ye "Ben bir bilim insanıyım, o yüzden bilimsel süreçlere olabildiğince katkım olsun istedim" demişti.

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