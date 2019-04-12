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İngiltere’de aşırı sağcı Nigel Farage, Brexit Partisi kurdu

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İngiltere’de aşırı sağcı Nigel Farage, Brexit Partisi kurdu
İngiltere’de aşırı sağcı Nigel Farage, Brexit Partisi kurdu

İngiltere’nin AB’den çıkışının yılmaz savunucularından Bağımsızlık Partisi (UKIP) eski lideri Nigel Farage bugün yeni Brexit Partisi kurduğunu belirtti.

UKIP ve yeni partisinin siyasi programları arasında hiçbir farkın olmadığını itiraf eden Farage, ama UKIP'in, içine aşırı sağcı hareketin temsilcilerini alarak itibarına "leke sürdüğünü" söyledi.

 

Farage, Brexit Partisi'nin başlattığı kampanyanın 10 gün içinde 750 bin pound toplamayı başardığını da sözlerine ekledi.

 

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