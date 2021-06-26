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İngiltere'de aşk skandalı Sağlık Bakanı'nın istifasını getirdi

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Eşini danışmanıyla aldatırken çekilen görüntüleri ortaya çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti.
İngiltere'de aşk skandalı Sağlık Bakanı'nın istifasını getirdi

Eşini danışmanıyla aldatırken çekilen görüntüleri ortaya çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti. İngiltere başbakanlığından gelen açıklamada Hancock'un istifa mektubunu Başbakan Boris Johnson'a sunduğu bildirildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği eleştirilerinin yapılmasına neden olan danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının basına yansımasının ardından istifa etti.Hancock, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yazdığı mektubunda, "hükümetin pandemi döneminde çok büyük fedakarlıklar yapan insanlara onları hayalkırıklığına uğrattığında dürüst olma borcunun" bulunduğunu dile getirdi.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için tekrar özür dileyen İngiliz siyasetçi, istifasını sundu.

Hancock'un danışmanı olan ve evlilik dışı bir ilişkisinin bulunduğu iddia edilen danışmanı Gina Coladangelo ile 6 Mayıs'a ait olduğu öne sürülen fotoğrafı The Sun gazetesinde cuma günü yayımlandı.

Hancock, Coladangelo ile öpüşürken fotoğraflarının yayımlanmasının ardından sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabul ederek özür dilemişti.

Hancock, fotoğrafın cuma günü ortaya çıkmasından sonra "insanları hayal kırıklığına uğrattığını ve çok üzgün olduğunu" dile getirdi.

Hancock da danışmanı Coladangelo da evli ve üç çocuklu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise Başbakan Johnson'a sağlık bakanını görevden alma çağrısı yapmıştı.

Başbakan'ın sözcüsü ise açıklamasında Johnson'ın Hancock'un özrünü kabul ettiğini ve konunun kapandığını belirtti.

Ancak cumartesi günü Başbakan Johnson'ın partisi Muhafazakar Parti'den de istifa çağrıları geldi.

 

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