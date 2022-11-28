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İngiltere’de Avrupalı doktor sayısı 4 bin 285 azaldı

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ülkedeki Avrupalı doktor sayısı giderek azalıyor.
İngiltere’de Avrupalı doktor sayısı 4 bin 285 azaldı

Yapılan bir araştırmada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından ülkenin Ulusal Sağlık Sistemi’nde (NHS) Avrupalı doktor sayısının 4 bin 285 azaldığı tespit edildi.

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Nuffield Trust’ın The Guardian gazetesiyle paylaştığı araştırmada, 2021’de, ülkede Avrupa ve Avrupa Serbest Ticaret Birliğinden (EFTA) toplam 37 bin 35 doktorun çalıştığı belirtildi. Araştırmada, doktor sayısı Brexit öncesindeki gibi artması devam etseydi ya da Brexit kararı İngiltere’deki işe alımları etkilemeseydi, İngiltere’de Avrupa ve EFTA ülkelerinden (Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn) gelen doktorlar ile bu sayının 41 bin 320 olacağı ifade edildi.

Araştırmada, Brexit sonrası 4 bin 285 Avrupalı doktorun İngiltere’de çalışmayı tercih etmediği belirtildi.

Nuffield Trust’ta araştırmacı Martha McCarey, doktor sayısındaki azalmanın dört alanda (anestezi, çocuk, psikiyatri ve kalp-akciğer tedavisi) eksikliğe yol açtığını kaydetti. McCarey, İngiltere’de Avrupa ve EFTA’dan 394 anestezist olduğuna dikkati çekti.

Resmi verilere göre, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nde (NHS) 10 bin 583 doktor açığı bulunuyor.

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