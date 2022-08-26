İngiltere’de başbakan adayının Macron’la ilgili yorumu tartışma yarattı

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği için en güçlü aday konumunda bulunan Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere’nin dostu mu yoksa düşmanı mı?” sorusuna verdiği “Henüz belli değil” yanıtı tepkilere yol açtı.

Truss, partisinin seçim kampanyasında yaptığı konuşmada, Fransa lideri için “Başbakan olursam onu sözleriyle değil, eylemleriyle değerlendireceğim” dedi. Aynı soru, eski Maliye Bakanı olan rakibi Rishi Sunak’a yöneltildiğinde ise Sunak, Macron’u “dost” olarak gördüğünü söyledi.

‘HAKARET ETTİ’

Anketlerde önde gözüken Truss’un Macron’la ilgili bu yorumuna hem muhalefet hem de kendi partisinden tepki geldi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili ve Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, başbakan adayının “İngiltere’nin en yakın müttefiklerinden birine hakaret ettiği” değerlendirmesinde bulundu.

Eski bakanlardan Alistair Burt, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Truss’un “ciddi bir hata” yaptığını belirterek başbakan adayının daha diplomatik bir ton kullanması gerektiği yorumunda bulundu. Bir diğer eski bakan Gavin Barwell de “Dışişleri Bakanı’nın Fransa’yla askeri bir ittifak içinde olduğumuzu bildiğini düşünürdünüz” ifadesini kullandı.

MACRON’DAN YANIT

Tartışmalar sürerken Macron'dan da Truss'a yanıt geldi. Fransa lideri, İngiltere'nin her zaman ülkesinin önemli bir müttefiki ve dostu olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi. Macron, “Fransa ve İngiltere dost mu düşman mı olduklarını söyleyemiyorsa o zaman ciddi bir sorun yaşarız” diye konuştu.

Son yıllarda İngiltere ve Fransa arasındaki ikili ilişkiler, tarafların Brexit’ten bu yana başta balıkçılık ve düzensiz göç gibi konularda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle zarar gördü.

‘GÖÇMENLERİ TÜRKİYE’YE GÖNDERECEK’ İDDİASI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Daha önce Truss’ın başbakan olması halinde ülkedeki yasadışı göçmenleri Ruanda’nın yanı sıra Türkiye’ye de gönderme planı yaptığı iddiası büyük tartışma yaratmış ve Türkiye'de de tepki çekmişti. Truss'a yakın bir kaynak İngiliz bakanın bu konuda Türkiye'yle müzakereye sıcak baktığını aktarmıştı.

Truss da Türkiye'nin adını anmadan yasadışı göçmenleri Ruanda dışında başka ülkelere de göndermek istediğini doğrulamıştı.