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İngiltere’de Başbakan Johnson’a rüşvet suçlaması

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İngiltere’de rüşvet tartışması büyüyor… Muhafazakar Parti’nin onlarca “bağışçısına” Avam Kamarası’nda yer verdiğinin ortaya çıkmasının ardından Başbakan Boris Johnson ve Muhafazakarlar’a yönelik baskı artıyor.
İngiltere’de Başbakan Johnson’a rüşvet suçlaması

İngiltere’de rüşvet tartışması büyüyor… Muhafazakar Parti’nin onlarca “bağışçısına” Avam Kamarası’nda yer verdiğinin ortaya çıkmasının ardından Başbakan Boris Johnson ve Muhafazakarlar’a yönelik baskı artıyor.

Eski bir Muhafazakar siyasetçinin, “3 milyon pound ver, yerine otur” diyerek başlattığı tartışma devam ederken muhalefet, Johnson’ın “yozlaşmış” hükümetinin soruşturulması yönündeki baskısı artıyor. Muhalifler, Scotland Yard’ın eski siyasetçinin iddialarını soruşturması gerektiğini açıkladı.

Para ile Avam Kamarası’nda bir pozisyon elde etmenin yasak olduğu ülkede muhalif siyasetçi Pete Wishart, “Bu sistemin Muhafazakarlar tarafından sömürüldüğünü görüyoruz. Polis, bu iddialar ile ilgili soruşturma başlatmalı” dedi.

İşçi Partisi’nden Angela Rayner ise, “Boris Johnson’ın Muhafazakar Partisi yozlaşmış, şaibeli ve adi” açıklamasını yaptı.

Seçim Komisyonu verilerini inceleyen The Sunday Times, son dönemde görev alan isimlerin hepsinin partiye bağış yaptığını ortaya çıkardı. Bu 16 isimden sadece birine görev verilmediği belirlendi.

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