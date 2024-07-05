  • BIST 10853.22
  • Altın 2473.134
  • Dolar 32.6127
  • Euro 35.3006
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

İngiltere'de Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak ağır seçim yenilgisi sonrası istifa etti

» »
İngiltere'de dün yapılan genel seçimde hezimete uğrayan Muhazafakar Parti'nin lideri Başbakan Rishi Sunak istifa etti.
İngiltere'de Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak ağır seçim yenilgisi sonrası istifa etti

İngiltere'de dün yapılan genel seçimde hezimete uğrayan Muhazafakar Parti'nin lideri Başbakan Rishi Sunak istifa etti.

Başbakanlık konutu önünde yaptığı konuşmada Sunak, "Özür dilerim. Bu iş için elimden geleni yaptım ama siz hükümetin değişmesi gerektiğine dair net bir sinyal gönderdiniz" dedi.

Kısa bir süre sonra Kral 3. Charles'a istifasını sunmak üzere Buckingham Sarayı'na gideceğini söyleyen Sunak, "Öfkenizi ve hayal kırıklığınızı duydum ve bunun sorumluluğunu alıyorum" diye konuştu.

Sunak gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Muhafazakar Parti liderliğinden de istifa edeceğini belirtti.

"Eşime ve güzel kızlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ülkeme hizmet edebilmem için yaptıkları fedakarlıklar için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır" diyen Sunak konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Sizin başbakanınız olmaktan onur duyarak bu görevi bırakıyorum. Bu dünyanın en iyi ülkesi."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hastalanan şempanzelerin iyileşmek için antibiyotik özellikli bitkiler yediği belirlendi22 Haziran 2024 Cumartesi 18:24
  • İngiltere'de 7 aylık bebek ailesinin köpeğinin ısırması sonucu hayatını kaybetti20 Haziran 2024 Perşembe 19:42
  • İngiltere'de Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar dolaşıma girdi05 Haziran 2024 Çarşamba 19:49
  • İngiliz milletvekilleri, KKTC'ye direkt uçuşların başlatılması çağrısı yapılan mektuba imza attı31 Mayıs 2024 Cuma 19:41
  • Londra'da sahibi olduğu köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti21 Mayıs 2024 Salı 18:35
  • İngiltere’de bir kişi yaklaşık 50 yıl sonra ülkede kalmak için gerekli izninin olmadığını öğrendi17 Mayıs 2024 Cuma 22:32
  • İşitme engelli doğdu gen terapisiyle ilk kez annesinin sesini duydu13 Mayıs 2024 Pazartesi 18:43
  • Gen tedavisi: 'Çığır açıcı' yöntemle bir çocuk cihazsız duymaya başladı09 Mayıs 2024 Perşembe 18:13
  • Londra'daki taksi şoförlerinden Uber'e 250 milyon sterlinlik dava02 Mayıs 2024 Perşembe 18:10
  • İngiltere'deki yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı02 Mayıs 2024 Perşembe 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti