İngiltere'de Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak ağır seçim yenilgisi sonrası istifa etti

İngiltere'de dün yapılan genel seçimde hezimete uğrayan Muhazafakar Parti'nin lideri Başbakan Rishi Sunak istifa etti.

İngiltere'de dün yapılan genel seçimde hezimete uğrayan Muhazafakar Parti'nin lideri Başbakan Rishi Sunak istifa etti.

Başbakanlık konutu önünde yaptığı konuşmada Sunak, "Özür dilerim. Bu iş için elimden geleni yaptım ama siz hükümetin değişmesi gerektiğine dair net bir sinyal gönderdiniz" dedi.

Kısa bir süre sonra Kral 3. Charles'a istifasını sunmak üzere Buckingham Sarayı'na gideceğini söyleyen Sunak, "Öfkenizi ve hayal kırıklığınızı duydum ve bunun sorumluluğunu alıyorum" diye konuştu.

Sunak gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Muhafazakar Parti liderliğinden de istifa edeceğini belirtti.

"Eşime ve güzel kızlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ülkeme hizmet edebilmem için yaptıkları fedakarlıklar için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır" diyen Sunak konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Sizin başbakanınız olmaktan onur duyarak bu görevi bırakıyorum. Bu dünyanın en iyi ülkesi."