  • BIST 2.434,02
  • Altın 969.495
  • Dolar 17.3662
  • Euro 17.5005
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

İngiltere’de başbakanlık için seçim yarışı kızışıyor

» »
İngiltere Başbakanı Johnson'ın istifa açıklamasının ardından şu ana kadar dokuz siyasetçi Muhafazakar Parti liderliği için adaylıklarını ilan etti.
İngiltere’de başbakanlık için seçim yarışı kızışıyor

İngiltere’de Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini duyurması sonrası şu ana kadar dokuz siyasetçi adaylığını resmen duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, eş zamanlı istifa mektupları ile süreci tetikleyen Sajid Javid ve Rishi Sunak parti liderliği için yarışacak.

Bu iki isme ek olarak kabinede görev almamış olan Tom Tugendhat ve hukuki işlerden sorumlu Suella Braverman da aday olacaklarını açıkladılar.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, Eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Ticaret Bakanı Penny Mordaunt da adaylıklarını açıkladı.

Son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss da adaylığını açıkladı. Çalışma ve sosyal güvenlik bakan yardımcısı Therese Coffey, yeni Muhafazakar Parti lideri olması için Truss’ı destekleyeceğini söyledi.

Eski bakanlardan Kemi Badenoch ve Boris Johnson’ın geçen hafta açıkladığı yeni kabineye giren dışişlerinden sorumlu bakan Rehman Chishti de, Muhafazakar Parti liderliği için yarışacak.

GÜNDEM HAYAT PAHALILIĞI

Adaylar enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadeleyi kampanyalarının merkezine almış durumda. Javid, Hunt, Zahawi ve Shapps vergi indiriminin çözüm olduğu görüşünü dile getirdi. Ancak istifa eden Maliye Bakanı Sunak vergi indirimlerinin beklemesi gerektiği düşüncesinde. Sunak aynı zamanda bahislerde de adı öne çıkan isim.

Truss da son dönemde vergilere getirilen artışın “zamansız olduğunu” ve halkın üzerindeki yükü hafifletmek için vergilerin azaltılması gerektiğini söyledi.

Muhafazakar Parti’de liderlik seçimi 1922 Komisyonu adındaki kurul tarafından organize ediliyor. Komite Pazartesi öğle saatlerinde bir zaman çizelgesi ile yarışın kilit tarihlerini açıklayacak. Partinin ve ülkenin yeni liderinin Eylül ayı içinde belirlenmesi bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz hükümetinde istifa depremi07 Temmuz 2022 Perşembe 14:49
  • Son Dakika! İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti07 Temmuz 2022 Perşembe 14:46
  • Boris Johnson istifa etti07 Temmuz 2022 Perşembe 14:39
  • İngiliz basını: Başbakan Johnson istifa edecek07 Temmuz 2022 Perşembe 11:30
  • İngiltere’de 18 bakan ve vekil istifa etti06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:44
  • Koltuğu sallantıda olan Johnson’dan ‘istifa’ açıklaması06 Temmuz 2022 Çarşamba 17:46
  • Siyasi kriz İngiliz basınında: 'Johnson'ın sonu yaklaştı'06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:29
  • İngiltere'de Başbakan Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid kabineden istifa etti06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:17
  • İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahavi oldu06 Temmuz 2022 Çarşamba 08:56
  • Johnson: Türkler tahıl krizini çözmek için kesinlikle zaruri05 Temmuz 2022 Salı 21:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti