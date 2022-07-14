İngiltere'de Başbakanlık Yarışı Devam Ediyor: İkinci Turda da En Çok Oyu Alan Sunak

İngiltere’de Muhafazakar Parti’de, yeni lider ve başbakanın seçimi 356 milletvekilinin oy verdiği ikinci turda 6 aday yarıştı.



101 oy alan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ilk turda olduğu gibi ikinci turun da galibi oldu.



Eski Ticaret Bakanı Mordaunt 83, Dışişleri Bakanı Truss 64, eski İskan Bakanı Badenoch 49, milletvekili Tugendhat 32 oy aldı.



Yeni isim belli olana kadar Johnson görevinde



İngiltere ve Galler Başsavcısı Suella Braverman’e ise 27 oy alarak elendi.



Son iki adayın 21 Temmuza kadar belirlenmesi hedeflenirken, Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve başbakan olacak isim 5 Eylül’de açıklanacak.



Boris Johnson, isim belli olana kadar başbakanlık görevini devam ettirecek.