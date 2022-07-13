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İngiltere’de başbakanlık yarışı kızışıyor

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İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın istifasını açıklamasının ardından, Muhafazakar Parti'nin adaylarının belirlenmesi kapsamında ilk oylama bugün yapılacak.
İngiltere’de başbakanlık yarışı kızışıyor

İngiltere’de başbakanlık için 8 adayın katılacağı yarış bugün başlıyor… Türkiye saatiyle 15.30’da ilk yapılacak oylamada 358 milletvekilinden 30’unun desteğini alamayan adaylar elenecek.

Oylamada çıkacak sonuçlara göre iki ya da üç adayın elenebileceği ifade ediliyor. Yapılacak ikinci tur ve gerekirse 18 Temmuzda üçüncü tur oylaması sonucunda elenenlerin ardından iki aday, başbakanlık için yarışacak.

ADAYLAR KİM?

Başbakanlık yarışındaki adaylar arasında halihazırda hükümette görev yapan bakanlar da bulunuyor.

İngiliz medyasının seçilme şansı yüksek olarak değerlendirdiği aday, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak. Sunak’ın dışında Irak doğumlu Nadhim Zahawi, İngiliz siyasetinin tecrübeli ismi, eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Dışişleri Bakanı Liz Truss da adaylar arasında bulunuyor.

SUNAK VE TRUSS’A DESTEKLER AÇIKLANDI

İngiliz medyası, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps’ın ve Başbakan Yardımcısı Dominic Raab’ın Rishi Sunak’a destek verdiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Liz Truss’a ise Boris Johnson’a yakın isimlerden Kültür Bakanı Nadine Dorries ve Brexit’ten sorumlu Devlet Bakanı William Rees-Mogg desteğini açıkladı.

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